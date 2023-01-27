«دليل المشورة والفحص لراغبي الزواج» في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لزوراه من المقبلين على الزواج «دليل المشورة والفحص لراغبي الزواج»، ومقرر الدليل أ.د جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، بجامعة الأزهر، ويتناول الدليل المشكلات التي يجب على المقبلين على الزواج مراعاتها من كافة الجوانب الطبية والاجتماعية والنفسية وموقف الشريعة الإسلامية الغراء منها، ووسائل مواجهتها والوقاية منها قبل وقوعها ومعالجتها من منظور إنساني، حتى لا تكون سببا لفشل الزواج.

دليل الأزهر من 4 فصول

ويضم الدليل أربعة فصول، يتناول الفصل الأول الأهداف العامة لـ فحص راغبي الزواج، وأهميته، كما يتناول ما الذي يجب أن يعرفه حديثو الزواج عن تنظيم الأسرة، كما يوضح أهمية الفحص الطبي لراغبي الزواج من ذوي القدرات الخاصة، ويتناول الفصل الثاني الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية، وهدف الزواج من المنظور الشرعي، وأهمية عقد الزواج، كما تناول تكريم المرأة واحترام حقوقها وكيفية تحقيق الأنس الاجتماعي والاستقرار النفسي.

ويتناول الفصل الثالث الأحكام الشرعية في العلاقات بين الزوجين من ناحية العشرة بين الزوجين بالمعروف، وحقوق الزوجة وحقوق الزوج والحقوق المشتركة بينهما، بينما يتناول الفصل الرابع الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية من خلال ثلاث مقاصد، المقصد الأول أهمية فهم الزوجين للنواحي النفسية والاجتماعية والثقافية لنجاح الحياة الأسرية، والمقصد الثاني يتناول دور الحوار بين الزوجين في تقوية العلاقات الزوجية، بينما يتناول المقصد الثالث التعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.

الأزهر يشارك في معرض الكتاب للعام السابع على التوالي

ويشارك الأزهر الشريف للعام السابع على التوالي بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم 4، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.