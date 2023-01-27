ضبط 2 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع البلاستيك بالشرقية 

شنت إدارة التموين بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، حملة برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن، مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، للمرور على المصانع والأنشطة التجارية بدائرة الإدارة، وأسفرت عن تحرير عدة محاضر ومخالفات.

مواد مجهولة المصدر في مصنع بلاستيك

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكية لاستخدامه خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 80 شيكارة من مادة (رزن) تستخدم في صناعة البلاستيك، زنة الواحدة 25 كيلو جراما بإجمالي وزن 2 طن من تلك المادة مجهولة المصدر، بدون بيانات أو فواتير دالة على مصدرها، على ذمة المحضر.

كما تم تحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات، بالإضافة لمحضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.

ضبط حركة البيع والشراء

يأتي ذلك تنفيذا لتكليف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.