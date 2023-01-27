حكاية مسعود وإبراهيم في حلوان.. صداقة وسرقة وقتل

قرابة 3 سنوات ظل «مسعود وإبراهيم» صديقين، السرقة جمعت الشابين فكانا يقتسمان حصيلة المسروقات، وقبل يومين اختلفا على توكتوك فتشاجرا، القتل فرقهما إلى قاتل ومقتول، تفاصيل ما حدث بين «مسعود وإبراهيم» كشفته تحقيقات النيابة العامة التي قررت حبس المتهم «مسعود» على ذمة التحقيقات وقررت تشريح جثمان الآخر لبيان أسباب وفاته رسميًا.

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه

حكى المتهم مسعود تفاصيل جريمة قتل صديقه في حلوان خلال جلسة تحقيق جديدة أمس انتهت بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بقوله إنه اكتشف أن صديقه «إبراهيم» استولى على توكتوك من حصيلة السرقة دون علمه، وعندما طالبه برده حتى يتمكنا من بيعه فرفض فطالبه برد نصف ثمن التوكتوك وعندما ماطل الشريك في الوفاء بطلب صديقه نشبت بينهما مشاجرة مات خلالها «إبراهيم» بـ5 طعنات قاتلة كانت موزعة في جسده.

سرقة توكتوك

وأضاف المتهم بقتل صديقه أمام جهات التحقيق أن الجريمة حدثت بسبب طمع صديقه إبراهيم ومحاولته الاستيلاء على التوكتوك بمفرده، وعندما طالبه ببيعه حتى يقتسما ثمنه فوجئ بسيل من السباب والشتائم من صديقه فقرر الانتقام منه وأعد السكين وأخفاها في ملابسه وعند مقابلته تشاجرا واعتدى عليه بالسكين في البطن وصدر فمات في الحال.

محامي يشرح عقوبة القتل العمد

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن جريمة عقوبة قتل شاب حلوان وفق قانون العقوبات هي الإعدام: «يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».

وأضاف المحامي سيد أحد لـ«الوطن»: «هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها، وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة».