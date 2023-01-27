قافلة بيطرية مجانية لتحصين الماشية في قرية السعادات بالشرقية

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية نظمت قافلة بيطرية مجانية بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة، في مركز شباب قرية السعادات بمركز بلبيس، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتم خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين من أصحاب رؤوس الماشية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في هذا الشأن.

فحص وعلاج المواشي بالمجان

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج 68 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و112 رأس ماشية لعلاج حالات الجراحة والتنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ112 رأس ماشـية و87 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش 186 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 322 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وفحص وعلاج 456 طائرا و15 رأس ماشية وترقيمها وتسجيلها، كما تم تنفيذ لجنة طبية وقائية إلى جانب أعمال القافلة لتحصين الماشية ضد مرضى التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام.

ندوات توعوية لمربي الماشية

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية أبقار وجاموس، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.

الاهتمام بالثروة الحيوانية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.