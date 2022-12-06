«مركز البحوث الزراعية»: 1200 قافلة بيطرية بالمحافظات لتحصين الماشية مجانا

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الزراعة بمركز البحوث الزراعية، إن الحملة القومية الثالثة المتعلقة بالحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة تأتي في إطار خطة وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن الحملة هدفها الوقاية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتهاب الجلد وغيرها من الأمراض.

تطور مجال التحصينات وإنتاجها في مصر

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مجال التحصينات وإنتاجها في مصر، شهد تطورا كبيرا، مشيرًا إلى زيادة عدد جرعات اللقاحات البيطرية في مصر من مليون و200 ألف جرعة إلى 2 مليار جرعة وذلك بفضل معامل اللقاحات والأمصال البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

إطلاق 1200 قافلة بيطرية بالجمهورية

وتابع، أنه تم إطلاق 1200 قافلة بيطرية بالمحافظات خلال العام الجاري، ويتم التحصين مجانًا للمواطنين، تزامنا مع عقد ندوات إرشادية لتعريف صغار المربين بأهمية التحصين لوقاية الماشية من مختلف الأمراض.

وأشار أستاذ الزراعة بمركز البحوث الزراعية، إلى أن صغار المربين يشكلون القاعدة الرئيسية للثروة الحيوانية في مصر، فعلى الرغم من انخفاض عدد الرؤوس لدى كل مربي من رأسين أو ثلاثة على الأكثر إلا أنهم يمثلون 85% من قاعدة الإنتاج الحيواني سواء كانت رؤوس الجاموس أو الأبقار أو الأغنام.