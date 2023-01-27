افتتاح 25 مسجدا في 12 محافظة اليوم.. بينها البحيرة والفيوم

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 25 مسجدًا في 12 محافظة، بينها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، ومسجد واحد صيانة وتطوير، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة بني سويف تم افتتاح مسجد محمود حمد بعزبة محمود حمد بقرية الحمام بمركز ناصر، وفي محافظة دمياط تم افتتاح مسجد الفاروقية الشوادفية بمركز كفر سعد، وفي محافظة المنوفية تم افتتاح المسجد الكبير بقرية شنواي بمركز أشمون.

وفي محافظة البحيرة، تم افتتاح مسجد الصفا بقرية 19 اللحوم بالنوبارية بمركز أبو المطامير، ومسجد كوم صوانؤ بقرية النمرية بمركز أبو المطامير، ومسجد شعلان بقرية بركة غطاس، ومسجد الحمراء بقرية أبيس المستجدة بمركز كفر الدوار، ومسجد عزبة حماد بقرية المسين بمركز الدلنجات، ومسجد عزبة كولمان بقرية كوم أشو بمركز كفر الدوار، ومسجد عزبة المائة بقرية كوم أشو بمركز كفر الدوار، ومسجد الفوزية الكبير بقرية الفوزية بمركز رشيد، ومسجد التفتيش الثالث بقرية العشر تلاف بالنوبارية بمركز أبو المطامير، ومسجد عبد ربه البحري بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، ومسجد الغفران بغرب إيتاي بمركز إيتاي البارود.

افتتاح مساجد في المنيا والشرقية

وفي محافظة المنيا، تم افتتاح المسجد الكبير بقرية إدقاق المسك بمركز مطاي، وفي محافظة الشرقية تم افتتاح مسجد الأسطى بقرية أم رماد بمركز الزقازيق، ومسجد الزغانوة بمركز فاقوس، والمسجد الكبير بقرية أبو عوينات بمركز أولاد صقر، وفي محافظة قنا تم افتتاح مسجد الوفاء الحي السكني الثاني بمدينة قنا الجديدة، وفي محافظة أسوان تم افتتاح مسجد السلام بقرية أبو الريش قبلي بالنجع الجديد.

وفي محافظة الغربية، تم افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بعزبة خميس بميت حبيش البحرية بمركز طنطا، وفي محافظة الدقهلية تم افتتاح مسجد عزبة تدري «عطية داود» بمركز السنبلاوين، وفي محافظة القليوبية تم افتتاح مسجد الشواربي الكبير بقليوب المحطة بمركز قليوب، وفي محافظة الفيوم تم افتتاح مسجد السلام بقرية فرقص بمركز طامية.

مساجد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة الدقهلية تم افتتاح مسجد الرحمن بقرية المنشية الجديدة بمركز السنبلاوين.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة 27 يناير 2023، 611 مسجدًا، بينها 500 مسجد جديد أو إحلال وتجديد، و111 مسجدًا صيانة وتطوير.