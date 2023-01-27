تعرف على كلمات أغنية نانسي عجرم الجديدة بعد طرحها على «يوتيوب»

طرحت الفنانة نانسي عجرم، أغنية جديدة تحمل اسم «بدي حدا حبوا » عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك تزامنا مع اقتراب الاحتفال بعيد الحب.

أغنية نانسي عجرم الجديدة

وتستعرض «الوطن»، كلمات أغنية نانسي عجرم الجديدة، التي طرحتها مؤخرا، حيث أن أغنية نانسي عجرم الجديدة تعاونت فيها مع فريق عمل مميز، فهي من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان زياد برجى وتوزيع هادي شرارة وميكس وماستر إيلي بربر.

كلمات أغنية نانسي عجرم الجديدة

ووصلت نسبة مشاهدة أغنية «بدي حدا حبو» لنانسي عجرم عبر موقع الفيديوهات حتى الآن إلى 248 ألف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحها حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتقول كلمات أغنية نانسي عجرم الجديدة، كالتالي:

بدي حدا حبو عنجد زهقت

بدي حدا بقلبو حس حالي خلقت

بدي حدا بقربو ما حس بالوقت

ينسيني الوقت ينسيني الوقت

وينك تعا خدني

خدني من همومي من خوفي الغريب

خدني على دنيي ما فيها حدا

إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب

إنتَ وينك إنتَ سامعني حدا

ما في حدا عنّي

يسأل لو غبت

أنا بعترف إني

عن حالي بعدت

قلبي تعب مني

ومن قلبي تعبت