محلل سياسي: زيارة السيسي للهند تاريخية وتمثل نقلة نوعية في العلاقات

قال جمال رائف كاتب وباحث سياسي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الهند تاريخية بكل المقاييس، ففي البيان الختامي المكون من 38 بندا، ظهرت قيمة العلاقات المصرية الهندية، واستهداف بناء علاقات جديدة استراتيجية.

وأضاف رائف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «هذه الزيارة نقلت العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة العلاقات الاستراتيجية وفقا لتكامل يقوم على مبدأ المكسب المشترك وليس العلاقات الاستراتيجية التقليدية».

البيان الختامي

وتابع: «رأينا في البيان الختامي مسارا لكيفية عمل هذه الشراكة الاستراتيجية، وأعتقد أن هذا البيان الختامي المكون من 38 بندا يضع خارطة طريق للعمل المصري الهندي المشترك خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالسياسة أو الاقتصاد أو التعاون في مجال التكنولوجيا أو التعاون في مجال الدواء ومجال الأمن السيبراني والأمن التقليدي الدفاعي».

أهمية التعاون الاستراتيجي

وأكد أن التعاون الاستراتيجي هو أن تشمل العلاقات الاستراتيجية كل المجالات، وهذا يتحقق الآن، حيث تعمل الدولتان منذ 8 سنوات بشكل جاد وفعّال على خلق آفاق كبيرة جدا في المجالات كافة ضمن العلاقات المصرية الهندية.