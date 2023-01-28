هل يمكن تحقيق أرباح من الاستثمار في العملات الرقمية؟.. مصرفي يجيب

انتشر التعامل على العملات المشفرة بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة، لتلقى إقبال كبير من المستثمرين عالمياً حتى أنَّ العديد من البنوك المركزية العالمية أصدرت عملات رقمية خاصة بها، إلا أنَّ البعض لا يزال يتخوف منها.

«فهمي»: الاستثمار بالعملات الرقمية آمن.. ولكن احذروا الآتي

قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ الاستثمار بـ العملات الرقمية صار أمر متعارف عليه عالمياً وينافس الاستثمار بأسواق الأسهم، فيما أنَّ العملات الرقمية أصول غير ملموسة وقد تتعرض لهجمات سيبرانية.

عملات رقمية صادرة عن البنوك المركزية

وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ العملات الرقمية طالما تصدر عن بنوك مركزية عالمية أو من جهات موثوقة ومعترف بها رسمياً فلا خوف من التعامل معها كأحد أدوات الاستثمار، وإن كان هناك تخوف من خسارة الأموال نتيجة التقلبات مثلها في ذلك مثل سوق الأسهم المملوء بالمضاربين.

شراء العملات الرقمية ليس دائما استثمار

وتابع: «البعض يلجأ لشراء العملات الرقمية أو المشفرة ليس بغرض الاستثمار ولكن لتهريب الأموال أو أحد وسائل غسيل الأموال أيضاً، ولكن حتى المؤسسات المالية يمكن عمل ذلك من خلالها باستخدام الحسابات الوهمية».