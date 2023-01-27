رياح محملة بالأتربة تضرب مناطق متفرقة بالإسكندرية.. والأرصاد تحذر مرضى الصدر

ضربت رياح محملة بالأتربة والغبار مناطق متفرقة من الإسكندرية خلال ساعات النهار اليوم الجمعة، وساد اللون الأصفر في عروس البحر الأبيض المتوسط، وهي الأجواء التي تزيد من معاناة مرضى الصدر والجيوب الأنفية.

أجواء صعبة في الإسكندرية

ورصدت عدسة «الوطن» الأجواء السيئة التي ضربت الإسكندرية اليوم من حيث الأتربة والغبار اللذان ضربا عروس البحر وسببا في انعدام الرؤية للسائقين بالإضافة إلى تغيير الأجواء على شواطئ الإسكندرية والكورنيش واختفاء أجزاء من البحر وسط الغبار، بالإضافة إلى رائحة التراب التي تضرب كافة أنحاء المدينة الساحلية.

وينتظر أبناء المدينة الساحلية سقوط الأمطار مع بداية نوة الكرم، حيث تحد الأمطار من تلك الأجواء المحملة بالغبار.

أجواء مغبرة تضرب مصر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن أجواء مغبرة على شمال البلاد و نشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية على رأسها الإسكندرية، بالإضافة والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

تحذير لمرضى الجيوب الأنفية من طقس الإسكندرية

وحذرت الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر من النزول إلى الشارع، مطالبين بالبقاء في المنازل.