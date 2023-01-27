قناة «dmc»: إقبال كبير من الأسر والشباب في أول أيام معرض الكتاب

قالت سالي طُراد، مراسلة برنامج «8 الصبح»، من مركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس، الذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر على قناة dmc، إن الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب بدأت في استقبال الزوار أمس، وكان الإقبال كبير جدا.

وأضافت خلال تصريحات بالبرنامج: «الطوابير كانت ممتدة حتى نهاية الشارع، رغم أن مساحة أرض المعارض كبيرة، الإقبال كان مميزا بالأمس وسط حضور كبير من الأسر والشباب من مختلف الفئات العمرية، والفعاليات متنوعة وتناسب كل الأعمار».

مشاركة مميزة من ياسين التهامي

وتابعت، أن هناك تركيز على الفعاليات والأنشطة للطفل، وبالأمس حضر ياسين التهامي وكانت الأجواء ممتازة، كما تواجدت أكشاك الموسيقى التي توفرها إدارة المعرض لتقديم العروض الثقافية والفنية من كل المحافظات التراثية والأوبرا.

أجواء احتفالية بمعرض الكتاب

وأكدت: «أجواء جميلة واحتفالية لكل الحضور، أما بالنسبة لقسم الطفل أو الفعاليات التي تقدم للأطفال، فإن هناك أنشطة متنوعة ما بين القراءة والمسابقات وتقديم المعلومات على شكل ألعاب وترفيه، بالإضافة إلى قسم خاص لألعاب الأطفال، وبالتالي فإن من لا يحبون تلقي المعلومات يمكنهم الاستمتاع، وهناك عروض للسيرك وعروض بهلوانية».