«حياة كريمة» تشارك في معرض الكتاب بمسرح للعرائس ومسابقة ثقافية

قال وليد إمام مسؤول جناح حياة كريمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المؤسسة تشارك في المعرض لأول مرة هذا العام، موضحًا: «سنطلق مسابقة ثقافية يومية لكل الأعمار عن جهود الدولة والمشروعات القومية وما تقدمه المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

وأضاف إمام خلال تصريحات عبر تقرير نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لدينا فعاليات للأطفال مثل مسرح العرائس وورش رسم وتلوين وورش وجلسات حكي للأطفال الموجودين في المعرض».

وتابع مسؤول جناح حياة كريمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب: «سيكون لدينا فعالية مهمة جدا من بينها فعالية (اتصور في الخير)، وزوارنا الكرام سيعرفون فعالياتنا وجهودنا وجهود أجهزة الدولة المختلفة في تنمية الريف المصري، وسيكون هناك معرضا للمشغولات اليدوية ومنتجات أسر قرى حياة كريمة في مصر كلها وذلك طوال أيام المعرض، وستستمر مشاركاتنا في النسخ المقبلة من المعرض».