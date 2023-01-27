الروائي مصطفى عبيد: الإقبال على معرض الكتاب يثبت عشق المصريين للثقافة

أكد الكاتب والروائي مصطفى عبيد، أنه فوجئ بالحضور الجماهيري والإقبال الكبير، الذي شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه: «الحضور غير عادي رغم الارتفاع النسبي لأسعار الكتب في الفترة الأخيرة، هناك طوابير كبيرة من الشباب المصري ما بين شباب وفتيات وأسر من مختلف الأعمار يقفون أمام المعرض رغبة في المعرفة وشغفا بالقراءة، وما حدث أثلج صدورنا».

وقال «عبيد»، خلال ظهوره في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن معرض القاهرة للكتاب حدث ثقافي عظيم، ويشهد حضورا وإقبالا كثيفا للغاية بالرغم من ارتفاع أسعار الكتب مؤخرا.

مركز إشعاع ثقافي

وأضاف، أن مصر دائما ما تكون مركز إشعاع ثقافي وتنويري وإبداعي عظيم جدا في المنطقة، والإقبال يوم أمس أثلج صدور الجميع، بعدما شهد المعرض حضور الآلاف من مختلف الأعمار.

أهمية دور النشر الحكومية

وتابع: «أنا سعيد جدا بدور النشر الحكومية، لأني اشتريت مجموعة من الكتب المهمة جدا، والتي صدرت بنسخ جديدة وبأسعار زهيدة للغاية، ومناسبة لجمهور القراءة، مثل إعادة إصدار كتب الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي».