نيو لوك لـ«نجيب محفوظ» لأول مرة في معرض الكتاب 2023

تشهد الدورة الحالية من معرض الكتاب، ظهور أعمال الكاتب العالمي نجيب محفوظ سواء فيما يخص أغلفة الروايات التي ما زالت تثير جدلا بسبب اختلافها عن الشكل التقليدي أي حتى في شكل الخط الذي كتب به الناشرون عناوين الكتب على الأغلفة، وتقدم دار ديوان للنشر فضلا عن الروايات مجموعة من البوسترات للكاتب الكبير في مراحل عمرية مختلفة ونقاشات مختلفة للبيع باعتباره أحد الرموز والأيقونات المصرية.

حيث تم تفعيل تعاقد نشر أعماله الورقية مع دار ديوان للنشر منذ مايو الماضي والذي يتواكب مع المشاركة الأولى لدار ديوان للنشر في معرض الكتاب.

صور نجيب محفوظ احتفاء بالهوية المصرية

أحمد عز مسؤول القسم العربي في دار نشر ديوان، قال في تصريحات لـ«الوطن»: «بدأ التجهيز للمشاركة من تصميم الجناح نفسه إذ يحتفي الديكور بشكل كبير بالأديب العالمي، متواكبا مع احتفاء المعرض بالهوية المصرية بشكل خاص، سواء المعلومات المهمة عن محفوظ أو الهوية البصرية للجناح نفسه من خلال بوسترات فنية (بورتريهات) على يد فنانين مصريين مميزين لهم أساليبهم المتفردة، فضلا عن طبعات جديدة من 6 رواياته ليصل مجموع الأعمال التي طبعت من ديوان إلى 23 رواية بعد مراجعة وتدقيق للأعمال».

مراعاة أسعار الروايات

وأشار إلى أنه تمت مراعاة جانب مهم وهو مراعاة أسعار الروايات لتشجيع زوار معرض الكتاب على اقتناء الكتب فضلا عن الخصومات المختلفة التي ستقدم للقراء على أعماله وتصل نسبة الخصم نحو 20 بالمائة، فيما تتنوع أنواع البوسترات بين بورتريهات لنجيب محفوظ في مراحل عمرية مختلفة أو لوحات من أغلفة الرايات الجديدة التي قدمتها ديوان.

وأكد أن ديوان يمتلك الحق الحصري للأعمال الورقية في عرض وبيع أعمال الكاتب الكبير، مشيرا إلى أن أبرز الأعمال التي صدرت إلى الآن روايات «المرايا والكرنك واللص والكلاب ميرامار والسمان والخريف فضلا عن الحرافيش وأولاد حارتنا، والثلاثية» التي تعد من أبرز أعمال الكاتب الكبير.