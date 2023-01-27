باسكال مشعلاني لـ«الوطن»: هدفي من «حبك مئذي» إظهار جمال لبنان

قالت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني إنها فوجئت بالانتشار الكبير الذي حققته أغنيتها الجديدة «حبك مئذي» والتي طرحت عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وعدد من المنصات السمعية خلال الساعات الماضية، وحققت ما يقرب من مليون مشاهدة.

باسكال مشعلاني: تفاجأت بانتشار الأغنية فور طرحها عبر المنصات

وأضافت الفنانة اللبنانية، في حديثها لـ«الوطن»، أن هدفها الرئيسي من تصوير الأغنية كان إبراز جمال لبنان للمشاهدين: «تفاجأت كثيرا بالانتشار والنجاح الكبير الذي حققته الأغنية في الساعات الأولى من طرحها، ففي ما يقرب من 24 ساعة، قاربت الأغنية عبر موقع يوتيوب من مليون مشاهدة، وللعلم هدفي الرئيسي والأساسي من تصوير الأغنية كان هو إبراز جمال بلدي لبنان للمشاهدين، لأنها تأثرت بأزمات كثيرة طيلة الفترة الماضية على المستويين السياسي والاقتصادي».

باسكال مشعلاني كانت قد طرحت أغنية «ع بيروت» نهاية عام 2022

يذكر أن الفنانة باسكال مشعلاني كانت قد طرحت نهاية العام الماضي أغنية «ع بيروت» والتي صوَّرتها في مختلف أماكن بيروت من أجل الترويج للسياحة الداخلية في المدينة اللبنانية.