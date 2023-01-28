باسكال مشعلاني: أفكر في طرح «ميني ألبوم» الفترة المقبلة

قالت الفنانة باسكال مشعلاني إن فكرة طرح ألبوم غنائي كامل غير واردة حاليًا بالنسبة لخططها الفنية لعام 2023، وأنها تفكر في طرح «ميني ألبوم» مع نهاية العام عبر المنصات السمعية يجمع كافة اللهجات العربية.

باسكال مشعلاني: كل ما أجد أغنية جميلة أسجلها

رجحت الفنانة اللبنانية إمكانية إطلاق ميني ألبوم في صيف 2023: قائلة للوطن "فكرة طرح ألبوم غنائي كامل مثلما كنت أفعل في الماضي أصبحت غير واردة، فزوجي ملحم أبو شديد يمتلك استوديو، فكل ما أجد أغنية جميلة وجديدة، اذهب للأستوديو أسجلها وأصورها وأطرحها».

وتابعت: «فمثلا آخر ألبوماتي (حبي مش حكي) ظلمت أغنياته كثيرا، فكان هناك أغنيات رائعة لم تأخذ حقها في الانتشار بسبب وضعها في الألبوم ولم تصور، ولذلك أحببت فكرة السنجل التي تأخذ حقها وتصور وطرح بمفردها، حاليا لدي فكرة أخرى هي ميني ألبوم يتضمن 5 أغنيات بمختلف اللهجات يطرح على منتصف العام وتأخذ كل أغنية منه حقها في الانتشار».

طرح أغنية «حبك مؤذي»

كانت باسكال مشعلاني طرحت منذ أيام أغنيتها الجديدة حبك مؤذي والتي تخط عدد استماع حاجز مليون مشاهدة