3 طرق للتفريق بين الذهب الأصلي والمزيف.. منها الخل والمغناطيس

إذا أردت شراء الذهب، سواء جنيهات ذهبية، أو سبائك، أو حتى قطع حُلي ومشغولات ذهبية، فعليك معرفة طرق التمييز بين الذهب الحقيقي أو الأصلي والآخر المزيف أو المُقلد، حتى لا تتعرض للنصب بشراء ذهب مغشوش، خاصةً عندما تتم عملية البيع من خلال أحد الأشخاص بدلاً من المحال.

3 طرق لاختبار الذهب الحقيقي وتفريقه عن المُقلد

ووفقا لمؤسسة «جولد بيليون»، إحدى شركات الذهب، فإنَّ قطع الذهب التي يعرضها الأشخاص للبيع أو حتى الفضة يمكن اختبارها للوقوف على إن كانت «مقلدة» أم حقيقية و«أصلية» عبر عدة اختبارات، أهمها «الكثافة» واختبار «المغناطيس» وأخيراً «خل الطعام».

اختبار الذهب والكثافة

وتابعت المؤسسة في تقريرها، يعد اختبار الكثافة لمعرفة المعدن الأصلي سواء ذهب أو فضة أشهر الاختبارات وأكثرها انتشاراً لسهولته وآمن أيضاً، بحيث لا تتعرض قطعة المعدن للتلف، ويتم بالاستعانة بالحقائق العلمية أنَّ كثافة الذهب دائماً أعلى من كثافة الماء.

وأوضحت «جولد بيليون»، أنه يمكن اختبار الذهب بوضعه في إناء مملوء بالماء وملاحظته، فإذا طفى على وجه الماء يتأكد المشتري أنَّ المعدن مغشوش أو مطلي بماء الذهب، وإذا نزل أسفل الإناء يتأكد أنَّ القطعة أصلية.

المغناطيس واختبار الذهب

كما أشارت المؤسسة إلى ثاني اختبار لقطع الذهب أو الفضة وهو اختبار المغناطيس، والذي يتم فيه محاول استخدام المغناطيس لجذب قطعة المعدن، «الذهب لا ينجذب إلى المغناطيس، وانجذاب القطعة الذهبية يدل على أنها غير أصلية أو مقلدة وبها نسبة كبيرة من المعادن المضافة أو المخلوطة بالسبيكة».

اختبار الذهب عبر خل الطعام

وفقاً لـ«جولد بيليون»، في هذا الاختبار يتم وضع القطعة الذهبية في إناء به خل طعام، وعند تغير لون القطعة لأي لون آخر فيدل هذا على أنها غير أصلية ومقلدة.

نصائح لضمان حقك عند شراء الذهب

وأوصت مؤسسة جولد بيليون، بضرورة الرجوع لتاجر معتمد للتأكد من أن القطعة الذهبية أصلية، واختيار شخص ثقة عند الشراء لتجنب التعرض للغش التجاري خاصةً أنَّ الخسارة وقتها ستكون باهظة الثمن.

وتكثر حالات الغش التجاري في الذهب سواء من ناحية بيع أعيرة مخالفة للمتفق عليه أو حتى الغش في الوزن، وبالتالي من الضروري لضمان حق العميل استلام فاتورة مدون بها كل التفاصيل الخاصة بالذهب المُباع وعليها ختم المحل والدمغات.