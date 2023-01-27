إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح في حادث انقلاب تروسيكل أمام مدخل مدينة النوبارية بالبحيرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب تروسيكل في البحيرة

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام مدخل مدينة النوبارية وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب تروسيكل مع نفسه، وحرر محضر بالواقعة

أسماء مصابي حادث انقلاب التروسيكل

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم كل من: «بدرية.ع.ح»، 40 عامًا، «نشأت.ط.ح»، 40 عامًا، «أحمد.ط.ح»، 45 عامًا، «سعد.ر.ع»، 42 عامًا، وجميعهم مقيمين بالنوبارية وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.