50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة إمام مسجد توفي قبل خطبة الجمعة

تقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالعزاء لأسرة الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل، إمام وخطيب المسجد الكبير ببني حسن التابع لإدارة أوقاف أولاد صقر بمديرية أوقاف الشرقية، والذي توفي اليوم الجمعة أثناء دخوله المسجد لأداء خطبة الجمعة.

50 ألف جنيه لأسرة الشيخ المتوفى

ودعا «جمعة» الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الشرقية بتقديم واجب العزاء نيابة عنه.

كما قرر وزير الأوقاف صرف 50 ألف جنيه لأسرة الشيخ المتوفى، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.