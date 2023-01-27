«DMC»: وزير الأوقاف يلتقي بالجمهور ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض الكتاب

قالت سالي طراد مراسلة قناة «DMC»، من مركز مصر للمعارض الدوية بالتجمع الخامس، إن معرض الكتاب يشهد إقبالا كثيفا في ثاني أيامه، مشيرةً إلى أن اليوم سيشهد عقد لقاء للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخلاف الأنشطة التي تقدم على مدار اليوم لتناسب كل الفئات العمرية، ما بين عروض ترفيهية وموسيقية وعروض مختلفة بقسم الأطفال.

مواعيد المعرض اليوم

وأضافت مراسلة قناة DMC: «اليوم، تم فتح أبواب المعرض من الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساءً، بخلاف باقي الأسبوع التي تُفتح أبواب المعرض فيها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساءً لاستقبال الزوار وحضور العروض الفنية والندوات التثقيفية واغتنام فرصة وجود هذا الكم الهائل من التنوع في الكتب والإصدارات من مختلف الناشرين، وهذا أهم ما يميز هذه الدورة من حيث وجود تنوع كبير جدا من الناشرين».

أكثر من 1040 ناشر

وتابعت مراسلة قناة DMC: «هناك أكثر من 1040 ناشر من 53 دولة حول العالم، أما عن الفعاليات فإن اليوم الجمعة ثاني أيام الدورة الرابعة والخمسين من المعرض يشهد عقد ندوات ثقافية بعنوان رباعيات صلاح جاهين لعبدالستار سليم ومحمد البغدادي ومنير الوسيمي وندوة بعنوان نحن التراث يشارك فيها من السعودية عبدالله الغزامي وعبدالرحيم الكردي ومحمد حسن عبدالله».