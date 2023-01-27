أهالي دفرية بكفر الشيخ يؤدون صلاة الغائب على روح معاون مباحث مركز شرطة

أدى المئات من أهالي قرية دفرية، التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم الجمعة، صلاة الغائب، على روح الشهيد النقيب أحمد ياسر توفيق، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، التي شهدت القرية واقعة استشهاده على يد أحد الأشقياء بها يوم الأربعاء الماضي.

مطالبات بإطلاق اسم الشهيد الراحل على أحد مدارس قرية دفرية

وتقدم أهالي القرية، بخالص العزاء والمُواساة إلى أسرة الشهيد الراحل، مطالبين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد ياسر توفيق، على أحد مدارس قرية دفرية، تخليدًا لاسمه وتضحيات.

تفاصيل استشهاد النقيب أحمد ياسر توفيق

وكان الشهيد النقيب أحمد ياسر توفيق، 26 عاماً، ضمن قوة أمنية استهدفت «م.م.ع»، 23 عاماً، عاطل، سبق اتهامه في القضية رقم 1968 لسنة 2021 جنايات مركز قطور، بمسقط رأسه بقرية دفرية، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وفوجئت القوة بإطلاق المتهم أعيرة نارية صوبها، فأصابت الضابط، وأثناء التعامل تمت تصفية المتهم.

جنازة مهيبة في مسقط رأسه بكفر الشيخ

وودّع الآلاف من أبناء كفر الشيخ، يوم الأربعاء الماضي، النقيب أحمد ياسر توفيق، حيث أدوا عليه صلاة الجنازة بأحد مساجد قرية أبو أحمد، التابعة لمركز سيدي سالم، وتم لف جثمان الشهيد بعلم مصر، وحُمل على سيارة إطفاء، وتم نقله إلي المقابر على أنغام السلام الموسيقى للشهيد، كما ردد المشيعون هتافات «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، و«الله أكبر.. الله أكبر»، في ظل حالة من الحُزن الشديد والبكاء الذي سيطر على الجميع.

المحافظ يتقدم المشيعين

تقدم المشيعين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشرطية بالمحافظة، وعد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.