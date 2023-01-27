حضور فني كبير في عقد قران المطرب إيساف وزوجته

احتفل المطرب إيساف وزوجته خلال الساعات الماضية، بعقد قرانهما، وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما وعدد من أفراد أسرتيهما، وبعض نجوم الفن.

إيهاب توفيق يحضر عقد قران إيساف

المطرب إيساف كان قد كشف، لـ«الوطن»، أن زوجته رضوى هي من أجمل الأشياء التي حدثت له في حياته، والتي أحب أن يكمل معها حياته، وقرر أن يكون شهر يناير 2023 شاهدا على أول حدث سعيد له.

المطرب إيساف وزوجته كانا قد استقبلا خلال الحفل نخبة من الفنانين أبرزهم المطرب إيهاب توفيق، في عقد القران، بالإضافة إلى كل من الفنان أحمد التهامي والفنان أحمد بتشان والفنان مصطفى محفوظ والفنانة إلهام بديع والفنان رامي وحيد والفنان أحمد محمد ماهر، وظل حفل عقد القران ما يقرب من ساعتين حيث بدأ في السابعة وانتهى في التاسعة.

آخر أعمال المطرب إيساف

وقدم مؤخرا إيساف أغنية بعنوان «فيّا ميزة» والتي تعاون فيها مع مؤسسة ذات للأعمال الخيرية، وشاركته المطربة أميرة سعيد والطفلة مايا ناصر، ليُعلن دعمه من خلالها لذوي الهمم.