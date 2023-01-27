رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

حضور فني كبير في عقد قران المطرب إيساف وزوجته

كتب:

محمود الرفاعى
09:43 م | الجمعة 27 يناير 2023
المطرب إيساف وزوجته

المطرب إيساف وزوجته

احتفل المطرب إيساف وزوجته خلال الساعات الماضية، بعقد قرانهما، وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما وعدد من أفراد أسرتيهما، وبعض نجوم الفن.

إيهاب توفيق يحضر عقد قران إيساف

المطرب إيساف كان قد كشف، لـ«الوطن»، أن زوجته رضوى هي من أجمل الأشياء التي حدثت له في حياته، والتي أحب أن يكمل معها حياته، وقرر أن يكون شهر يناير 2023 شاهدا على أول حدث سعيد له.

المطرب إيساف وزوجته كانا قد استقبلا خلال الحفل نخبة من الفنانين أبرزهم المطرب إيهاب توفيق، في عقد القران، بالإضافة إلى كل من الفنان أحمد التهامي والفنان أحمد بتشان والفنان مصطفى محفوظ والفنانة إلهام بديع والفنان رامي وحيد والفنان أحمد محمد ماهر، وظل حفل عقد القران ما يقرب من ساعتين حيث بدأ في السابعة وانتهى في التاسعة.

آخر أعمال المطرب إيساف 

وقدم مؤخرا إيساف أغنية بعنوان «فيّا ميزة» والتي تعاون فيها مع مؤسسة ذات للأعمال الخيرية، وشاركته المطربة أميرة سعيد والطفلة مايا ناصر، ليُعلن دعمه من خلالها لذوي الهمم. 

اقرأ المزيد:

الصور الأولى من حفل زفاف إيساف بحضور الأسرتين وعدد من الفنانين

الفنان إيساف يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني الليلة

إيساف يكشف تفاصيل ومكان حفل زفافه غدا

إيساف يدعم أصحاب الهمم بأغنية «فيا ميزة» 
بقلم محمود الرفاعى