طقس الإسكندرية غدا.. غياب الأمطار واستمرار العاصفة الترابية 

يشهد طقس الإسكندرية غدا، غياب الأمطار مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة نسبياً بالإضافة إلى استمرار العاصفة الترابية التي تضرب الإسكندرية بشكل خاص ومصر بشكل عام منذ اليوم مع ازدياد في شدة الرياح.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد استمرار الغبار والأتربة الشديدة التي ضربت عروس البحر الأبيض المتوسط، التي تسبب أجواء غاية في الصعوبة لمرضى الصدر والجيوب الأنفية ما تبعها تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهم بعدم النزول إلى الشارع في تلك الأجواء.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

ويصحب طقس الإسكندرية غدا، درجات حرارة مرتفعة نسبيا عن الأيام الماضية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية، مع شدة رياح 21 كم في الساعة.

طقس الإسكندرية غدا غائم جزئيا

ويتبع طقس الإسكندرية غدا، عدد من الظواهر الجوية أبرزها الغيوم الجزئية، مع انخفاض ارتفاع أمواج البحر التي تتراوح من 1 إلى 1.5 متر أي معتدل.

تحذير لمرضى الجيوب الأنفية من طقس الإسكندرية

ويتبع طقس الإسكندرية غدا المحمل بالأتربة تحذير من الأرصاد الجوية لكافة المرضى بأمراض الجيوب الأنفية وحساسية الصدر من النزول إلى الشارع، مطالبين بالبقاء فى المنازل.