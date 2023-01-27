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عضو «العفو الرئاسي»: اللجنة تواصل فحص جميع الطلبات واستثناء من تورط في العنف

كتب:

يسرا البسيوني
10:02 م | الجمعة 27 يناير 2023
كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي

كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي

قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تواصل عملها حتى خروج آخر سجين، مشيرا إلى أن اللجنة تعد بمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة، كما تتلقى  طلبات العفو، إضافة إلى طلبات إعادة دمج المفرج عنهم، وإعادة المفصولين إلى عملهم مرة أخرى.

لجنة العفو الرئاسي تواصل تلقي الطلبات

وأشار «السقا» في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن لجنة العفو الرئاسي، تعمل على فحص الطلبات المقدمة إليها من كل الأطراف، سواء الأشخاص أو المؤسسات، وتعمل على استكمال البيانات، والتوصل إلى الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير العفو، وإعداد قوائم بالأسماء وإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة.

معايير العفو الرئاسي

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، أن هناك استثناء لمن تورط في العنف، مؤكدا أن هناك معيارين يحكمان عمل لجنة العفو، وهما عدم انتماء الشخص لتنظيم إرهابي، أو تورطه في أعمال عنف.

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