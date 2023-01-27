الرئيس السيسي لمجتمع رجال الأعمال في أذربيجان: الدولة سهلت الإجراءات الإدارية للاستثمار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر وأذربيجان، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وأوضح خلال لقاء مع مجتمع رجال الأعمال في أذربيجان، ما قامت به الدولة من جهود وإصلاحات استهدفت تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات، في إطار متكامل من البيئة التشريعية الحديثة للاستثمار في مصر، فضلاً عن حجم الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة، سواء في ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجاري تنفيذها، أو من خلال الصندوق السيادي، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تتضمن مناطق صناعية ولوجستية كبرى على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وما تتمتع به من امتيازات استثمارية متنوعة، إضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في القارة الأفريقية التي يتجاوز تعداد سكانها مليار نسمة.