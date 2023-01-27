توفير 100 سلعة مخفضة في معرض أهلا رمضان 2023 في الإسكندرية.. اعرف الأماكن

أصبح معرض أهلا رمضان 2023 في الإسكندرية، قبلة المواطنين بسبب التخفيضات الكبرى التي تشمل قرابة 100 سلعة مختلفة عبر 12 فرع منها 11 فرع تم افتتاحهم، بالإضافة إلى معرض آخر يجرى التحضير له، وخطوات جديدة لافتتاح معارض أخرى مع مرور الأيام والاقتراب من الشهر الكريم من أجل توفير التزامات المواطنين.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل معرض أهلا رمضان 2023 في الإسكندرية من حيث الأماكن وأبرز المعروضات والأسعار المخفضة مقارنة بالسوق الخارجي، حيث تم توفير 100 سلعة مختلفة بكافة المعارض بحسب البيان الرسمي لمحافظة الإسكندرية.

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في الإسكندرية

- معرض أهلا رمضان الرئيسي في محطة مصر الذي يعد قبلة المناطق من كافة أنحاء المدينة كونها نقطة التلاقي الرئيسية.

- معرض أهلا رمضان في محطة الرمل «يجرى التجهيز ».

- مجمع وهدان بالمنشية

- مجمع الازاريطة أمام كلية طب الأسنان بالازاريطة

- مجمع كمال الجويلى طريق الحرية برشدى

- مجمع على القطا بشارع مصطفى فهمى بجليم

- مجمع جناكليس طريق الحرية بجناكليس

- مجمع علي بن أبي طالب بمنطقة أبو قير.

- مجمع شارع جمال عبد الناصر في السيوف.

- مجمع البيطاش الرئيسى بجوار عمر أفندى.

- مجمع محمد كريم بمنطقة بحري.

- مجمع سيدي مسعود بالعامرية.

منتجات معرض أهلا رمضان 2023 في الإسكندرية

ويحوي معرض أهلا رمضان 2023 في الإسكندرية أكثر من 100 سلعة مختلفة بأسعار مخفضة، أبرزها التالي:

- سعر كيلو الأرز المعبأ 14.5 جنيه بدلا من 16 جنيها خارج المعرض.

- سعر كيلو السكر المعبأ 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- زيت خليط 800 ملي بسعر 35 بدلا من 42 جنيها.

- كيلو الدقيق معبأ بسعر 17 بدلا من 20 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم المجمدة من 85 إلى 110 جنيه بدلا من 140 جنيها.

- سعر كيلو لحوم سوداني طازجة 135 بدلا من 160 جنيها.

- سعر اللحوم البلدي الطازجة داخل المعرض بـ 160 بدلا من 220 جنيها.

- سعر مصنعات لحوم بلدي قد بلغ 140 بدلا من 180 جنيها.

- سعر كرتونة البيض داخل المعرض قد بلغت 86 بدلا من 95 جنيها.

- كيلو الدواجن المجمدة بلغ 65 بدلا من 72 جنيه.

- سعر الفراخ البانية 120 بدلا من 140 جنيها.