محافظ الإسكندرية: افتتاح معرض «أهلا رمضان» في محطة الرمل قريبا

شهد معرض «أهلاً رمضان» بسوق محطة مصر في الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية المختلفة، التي يبلغ عددها 100 سلعة مختلفة بأسعار مخفضة.

وبسبب الإقبال الكبير أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه بالإضافة إلى المعارض التي تم افتتاحها، سيتم افتتاح معرض بمنطقة محطة الرمل بالإضافة إلي عدد من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجا للبيع بسعر الجملة تخفيفا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالمدينة .

دور معرض أهلا رمضان في الإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفذ حملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء المدينة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

100 سلعة في معرض اهلا رمضان بالإسكندرية

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، افتتح معرض أهلا رمضان بسوق محطة مصر في 15 باكية تضم أكثر من 12 شركة تبيع السلع الأساسية، بالإضافة إلى أكثر من 100 سلعة فرعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق .

ويضم معرض «أهلا رمضان» بسوق محطة مصر كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية .