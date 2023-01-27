الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. وتحذير لـ3 فئات

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث تشير التوقعات إلى وجود نشاط لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المحافظات، التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية وسط تحذيرات أثناء القيادة، مع انعدام فرص سقوط الأمطار والشبورة المائية، مع طقس غائم جزئيا مائل البردة ليلاً بارد نهارا.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض محافظات القاهرة الكبرى إلى نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال التي تصل سرعتها إلى 20 كيلو متر في الساعة، مع طقس غائم جزئيا وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

ظواهر جوية في حالة الطقس غدا في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات الوجه البحري يكون غائم جزئيا حيث سجلت العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة مع انعدام فرص تكون الشبورة المائية ونشاط للرياح التي سجلت سرعتها 22 كليو متر في الساعة.

وجاءت حالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية بارد نهارا مائل البردة ليلاً مع تكون غيوم جزئية ونشاط للرياح حيث بلغت سرعتها 24 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

وتزداد سرعة الرياح في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء حيث تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة وسجلت العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة مع تكون الغيوم.

وتنشط الرياح أيضا في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تصل إلى 22 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

طقس غائم جزئيا في محافظات شمال الصعيد

ويسود طقس غائم جزئيا في محافظات شمال الصعيد حيث سجلت العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، فيما يسود طقس مشمس في جنوب الصعيد حيث سجلت العظمى 29 درجة مئوية وبلغت الصغرى 15 درجة.

وتضمن بيان تحذير إلى عدة فئات من المجتمع فيما يتعلق بطقس غدا وهم مرضي حساسية الصدر، مرضى الجيوب الأنفية، مرضى الأمراض التنفسية، لوجود الرمال التي تحملها الرياح النشطة على مدار اليوم.