«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد 3 ظواهر جوية؛ هي «تكون الشبورة، الغيوم الجزئية، نشاط لحركة الرياح».

وأوضح بيان هيئة الأرصاد، أن الشبورة المائية تكون كثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط بين محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري مع طقس معتدل الحرارة نهارا على بعض المناطق وغائم جزئيا على مناطق أخرى مع انعدام فرص سقوط الأمطار.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، أشار بيان الأرصاد الجوية إلى تعرض محافظات الوجه البحري ومدن القناة إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية مع طقس مائل إلى البرودة ليلا معتدل الحرارة نهارا مشمس حيث سجلت العظمى 22 درجة مئوية وبلغت الصغرى 13 درجة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في القاهرة الكبرى تشهد تكون الشبورة في الساعات الأولى من الصباح مع نشاط لحركة الرياح التي تصل إلى 22 كيلو متر في الساعة مع طقس مشمس وسجلت العظمى 22 درجة مئوية وبلغت الصغرى 13 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة في طقس غدا

وجاء طقس غداً الخميس في محافظات السواحل الشمالية الشرقية غائم جزئيا مع نشاط للرياح تصل إلى 24 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمي 21 درجة وبلغت الصغري 11 درجة.

وجاء طقس محافظات جنوب الصعيد مشمس مع تكون الشبورة المائية وطقس بارد ليلاً حيث سجلت العظمى 25 درجة وبلغت الصغرى 11 درجة.

وتنعدم الشبورة المائية على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر حيث سجلت العظمى 25 درجة وبلغت الصغرى 15 درجة مع نشاط للرياح التي تصل إلى 22 كيلو متر.

وانخفضت درجات الحرارة الصغرى في محافظات شمال الصعيد عن 10 درجات حيث سجلت أقل درجة حرارة في محافظة سوهاج وبلغت 8 درجات مع طقس مشمس نهارا.