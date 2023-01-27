رئيس جامعة المنوفية: المدينة الطبية الجديدة ستحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة

قال الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية إن هناك مساعٍ للانتهاء من تشييد المدينة الطبية بالجامعة التي تساهم في إحداث نقلة نوعية لتقديم الخدمة الطبية لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة وستكون إضافة متميزة للمجمع الطبي بالجامع.

وأشار إلى أن المشروع سيتم تشيده على مساحة 5 أفدنة، وتضم المدينة الطبية مستشفيات ومراكز طبية متخصصة تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من المرضى، والقضاء على قوائم الانتظار في ظل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بتطوير المنظومة الطبية على كافة المستويات .

المستشفيات الجامعية تحظى باهتمام وزير التعليم العالي

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تحظى باهتمام كبير من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحثه الدائم على تطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، لأنها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، علاوة على جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على دعمه المستمر للجامعة وتذليله كافة العقبات التي واجهت إجراءات التخصيص للمدينة الطبية.

مشروع مدينة جامعة المنوفية الطبية

وأعلن «القاصد»، أنه بعد الانتهاء من مشروع مدينة جامعة المنوفية الطبية سيتم زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وزيادة عدد الأسرة الداخلية من 980 إلى 3750 سريرًا، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من 132 إلى 350 سريرًا، وزيادة غرف العمليات من 46 إلى 82 غرفة.

أوضح أن المدينة ستساهم شكل كبير في القضاء على قوائم الانتظار بالغرف والعمليات والرعاية المركزة، وتقديم خدمات طبية جديدة لأول مرة داخل المحافظة، مثل: زراعة الكلى، وزراعة النخاع، وعلاج أورام الأطفال، وتوفير مراكز تدريب لتدريب طلاب كليات القطاع الطبي بجامعة المنوفية، والجامعة الأهلية.