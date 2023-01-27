تشييع جثمان طالبة لقيت مصرعها غرقا داخل حمام سباحة بمركز شباب بالشرقية

شيع أهالي مدينة فاقوس منذ قليل جثمان دنيا لؤي عبدالعظيم، طالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، إثر غرقها أثناء التدريب على السباحة داخل حمام سباحة بمركز شباب فاقوس.

تشييع جثمان طالبة توفيت غرقا في حمام سباحة

وشارك في الجنازة جموع غفيرة من أهالي مدينة فاقوس، في مشهد عكس الوداع المؤلم للفتاة الراحلة التي كانت تتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق، فيما خيم الحزن على جميع المشيعين.

كما أثارت وفاة الفتاة حالة من الحزن على مواقع التواصل وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بوفاة طالبة

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة فاقوس بلاغا بوفاة دنيا لؤي عبدالعظيم، طالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، إثر غرقها أثناء التدريب على السباحة داخل حمام سباحة بمركز شباب فاقوس.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، َوصرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

كلية التربية الرياضية تنعي وفاة الطالبة

وفي السياق نفسه أصدرت كلية إدارة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق بيانا نعت خلاله الطالبة قالت فيه «تنعي إدارة الكلية الطالبة دنيا لؤي عبدالعظيم بالفرقة الأولى، حيث قد وافتها المنية صباح اليوم أثر تعرضها للغرق بحمام سباحة فاقوس، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».