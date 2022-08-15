«رياضة الغربية»: تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة شاب داخل حمام سباحة نادي سمنود

شكلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية لجنة للتحقيق في واقعة وفاة شاب داخل حمام السباحة في نادي سمنود الرياضي، وذلك أثناء وجوده داخل حمام السباحة لممارسة السباحة.

وقال يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إن المديرية فور تلقيها إخطارًا بالواقعة، تم تشكيل لجنة من المديرية للتحقيق في الواقعة، ومعرفة ملابساتها، والتأكد من وجود تقصير في الواقعة من عدمه.

تحرك مديرية الشباب والرياضة

وأوضح الديب أنه تم إيقاف أعمال تدريبات السباحة داخل حمام النادي لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة، وتمت إحالة المسؤولين للتحقيق، مشيراً أن النادي تم استئجاره من إحدى الأكاديميات وفي انتظار ما تسفر عنه التحقيقات.

من جانبها تكثف جهات التحقيق جهودها للتحقيق في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط حمام السباحة، وتم التحفظ على جثة الشاب المتوفى، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، بورود بلاغ يفيد بغرق شاب في حمام سباحة نادي سمنود الرياضي، وانتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة سمنود إلى مكان الواقعة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود المركزي.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة سمنود حدوث توقف حاد في عضلة القلب وانخفاض سريع حاد في ضغط الدم وتم العمل على إسعافه، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

حُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط حمام السباحة.