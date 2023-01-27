وزير الصحة يشارك في فعاليات حفل تدشين مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، في فعاليات حفل تدشين مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، بحضور مؤسس ورئيس مجلس الأمناء السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد.

تقديم خدمات علاج الأمراض النفسية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة والسكان، شارك في جلسة حوارية حول الصحة النفسية في مصر، حيث استعرض الوزير الجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة والسكان في تقديم خدمات علاج الأمراض النفسية، وكيفية تجنب الإصابة بها، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية والشريكة لمواجهة أي ظواهر نفسية فد تطرأ على المجتمع المصري.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير نوه إلى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق مبادرة تستهدف الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين، حيث أكد الوزير التركيز على المحور البحثي لتوفير خريطة دقيقة بالأمراض في مصر، منوها إلى الدراسات التي تشير إلى أن شخصا من كل أربعة أشخاص في العالم مصاب بمرض نفسي، مشددا على أن الوصمة المجتمعية تعد أحد أبرز المشكلات التي تواجه مصر في مجال علاج الأمراض النفسية.

توفير أطباء أكفاء مدربين على علاج المرضى في بيئة آمنة وسرية

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، شهد خلال فعاليات الحفل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ومؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، بهدف توفير وتقديم وتقديم خدمات علاج الأمراض النفسية، من خلال توفير أطباء أكفاء مدربين على علاج المرضى في بيئة آمنة وسرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بموجب البروتوكول يتم دعم قدرات شباب الأطباء النفسيين العاملين بالمستشفيات الحكومية، من خلال مشاركتهم في الندوات العلمية، إلى جانب قيام المؤسسة باستقطاب الأطباء المصريين المقيمين في الخارج للتطوع كمعالجين بالمنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة (https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar).

وتابع «عبدالغفار» أن مؤسسة «فاهم» تشارك في تطوير المستشفيات النفسية الكبرى، فضلاً عن مشاركة المؤسسة في دعم تطوير التحول الرقمي للخدمات النفسية، كما تقدم المؤسسة الدعم النفسي للقائمين على رعاية المرضى النفسيين.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن البروتوكول يهدف إلى إعداد الخريجين من أقسام علم النفس للقيام بدورهم في تقديم خدمات الصحة النفسية، إضافة إلى توعية المواطنين بطرق التواصل مع مقدمي خدمات الصحة النفسية بوزارة الصحة، وكيفية الاستفادة من تك الخدمات.

دعم ومساندة الأطفال والشباب في مواجهة متاعبهم النفسية

ومن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء «فاهم» للدعم النفسي، أن المؤسسة تهدف إلى دعم ومساندة الأطفال والشباب في مواجهة متاعبهم النفسية، واكتشاف مرضهم مبكرًا، من خلال التعاون مع الأمانة العامة الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وعدد من كبار الأطباء النفسيين الذين انضموا لمجلس أمناء المؤسسة.

وقع البروتوكول كل من الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي.

حضر احتفالية تدشين مؤسسة «فاهم» عددا من الوزراء، والسفراء، والمحافظين، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المجالس القومية، والشخصيات العامة، وممثلي المنظمات الدولية، وأطباء الطب النفسي، والكُتاب والمثقفين، وممثلين عن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.