شيري عادل تتعاون مع زوجها طارق صبري في عمل فني

كشفت الفنانة شيري عادل تحضيرها لعمل فني يجمعها بزوجها الفنان طارق صبري في أول تعاون بينهما بعد الزواج، وذلك خلال تصريحاتها ببرنامج «the insider» بالعربي.

تعاون شيري عادل وطارق صبري

وقالت شيري عادل خلال اللقاء: «أجهز لعمل فني يجمعني بطارق ولكن لا أعلم سيكون رمضان المقبل أو لا ولكن المشروع قائم».

كما أكدت «شيري» أنها تربطها علاقة صداقة بزوجها طارق صبري منذ 6 سنوات منذ توقيت تصوير مسلسل «بنات سوبر مان» وحدثت مواقف عديدة بينهما في إطار الصداقة والجدعنة ولتفاجأ أن الأمر تحول إلى حب.

مسلسل «جروب الدفعة»

وتشارك الفنانة شيري عادل في بطولة مسلسل «جروب الدفعة» والذي يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم ميدو عادل، عمرو وهبة، بسمة داوود من تأليف ورشة «مصنع الحكايات» لهاني سرحان، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، وإخراج محمد عبدالسلام، من إنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي.