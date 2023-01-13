بسنت حاتم تنضم لأبطال مسلسل «جروب الدفعة» مع شيري عادل

تعاقدت الفنانة بسنت حاتم، على المشاركة في مسلسل «جروب الدفعة» بطولة شيري عادل، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات لهاني سرحان.

تفاصيل شخصية بسنت حاتم في مسلسل «جروب الدفعة»

وتجسد بسنت حاتم، شخصية شقيقة الفنانة ولاء الشريف، خلال أحداث العمل، وعبرت عن سعادتها في بيان، بالتعاون مع جميع أبطال المسلسل، متمنية أن تنال شخصيتها على إعجاب الجمهور.

ومسلسل جروب الدفعة، تأليف ورشة مصنع الحكايات، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

أبطال مسلسل «جروب الدفعة»

مسلسل «جروب الدفعة»، مكون من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم، خاصة في مرحلة ما بعد التخرج، بطولة شيري عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داوود، فضلا عن عدد من الممثلين الشباب.

وتشارك بسنت حاتم، أيضا في مسلسل «حدث بالفعل»، وتحديدا حكاية «تحت الحزام» بطولة غادة عبدالرازق، وعدد كبير من النجوم.