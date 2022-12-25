شيري عادل تصور «جروب الدفعة» داخل شقة سكنية بمصر الجديدة

تواصل الفنانة شيري عادل، تصوير مشاهدها في مسلسل «جروب الدفعة»، داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة، اليوم، وذلك بعد احتفالها بانطلاق التصوير داخل الموقع نفسه، أمس.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن شيري من المقرر أن تصور عدد من مشاهدها هناك قبل انتقالها لموقع تصوير آخر خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ويتعرض لعدد من القضايا الشبابية، لا سيما بعد مرحلة تخرجهم في الجامعة.

شيري عادل تشارك متابعيها انطلاق التصوير

وحرصت شيري عادل، على مشاركة متابعيها بنشر صور من احتفالها بانطلاق تصوير مسلسلها الجديد، التي تعول عليه كثيراً في تحقيق نقلة فنية جديدة لها خلال الفترة المقبلة، إذ يُعد هذا العمل هو الأول لها بعد زواجها من الفنان طارق صبري.

أبطال مسلسل «جروب الدفعة»

ويشارك في بطولة «جروب الدفعة» كل من ميدو عادل، عمرو وهبة، بسمة داود وعدد من الممثلين الشباب، تأليف ورشة «مصنع الحكايات» لهاني سرحان، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار محمد علوش، عمرو أبو زيد ونسمة سمير، ومن إخراج محمد عبدالسلام، من إنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي.