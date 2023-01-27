تفاصيل وفاة أب وابنيه اختناقا بالغاز في بني سويف.. والأهالي: «صدمتنا كبيرة»

عاشت قرية أفوه التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ليلة حزينة، اتشحت بالسواد، لوفاة شاب وابنيه وأصيبت الزوجة، إثر تعرضهم لاختناق ناتج عن حدوث تسريب غاز السخان داخل شقتهم، قبل أن يتم تشييع جنازة الأب والأبناء، ويجري وضع الزوجة تحت الملاحظة بغرفة العناية المركزة بالمستشفى المركزي.

تفاصيل وفاة أب وابنيه بسبب تسرب غاز السخان

تعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد استقبال المستشفى المركزي 3 جثث لأب وأبنيه، بالإضافة إلى إصابة الزوجة، إدعاء إختناق بسبب حدوث تسريب غاز في منزل بقرية إفوة التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

وكشفت التحريات الأولية أن ضحايا الحادث هم: أحمد عبد الغفار سيد، عامل بأحد المصانع بمنطقة ابو راضي الصناعية، ويبلغ من العمر 36 عام، وأبنيه: أدم، 5 سنوات، وسليم، سنتين، وجرى إيداعهم مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وجرى تشييع الجثامين الثلاث لمثواهم الأخير، بينما اصيبت الأم وتدعى: اسماء رمضان سيد، بهبوط حاد، ممرضة، وجرى نقلها لطوارئ المستشفى للاسعافات الأولية.

أهالي قرية أفوه: صدمتنا كبيرة

وقال محمد جميل مسعود، أحد أهالي قرية أفوه، «صدمتنا كبيرة، فقدنا أحد شباب القرية الجدعان، المعروف لدى الجميع بحسن اخلاقه وسمعته الحسنة، فقد تعرض وأسرته إلى تسرب غاز سخان شقتهم، ولم يشعروا به، بينما تمكن الأطباء من إنقاذ الزوجة التي ما زالت تحت الملاحظة والعلاج بالمستشفى».

وأضاف أشرف سيد يوسف، أحد أقارب المتوفين: «ربنا يصبرنا جميًعا على فراق أحمد وأبنائه الاثنين، لم يكن لديه غيرهما، فقد عاشوا وماتوا ودفنوا سويًا، رحمة الله عليهم، كانت جنازتهم مهيبة».