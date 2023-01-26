تشييع جنازة عامل وابنيه لقوا مصرعهم اختناقا بالغاز في بني سويف «صور»

عاش لأبنائه وأسرته طوال حياته، ولم يُعرف عنه سوء الاحترام ومحبة الجميع، قبل أن يطرق الموت شقته البسيطة بقرية «أفوة» التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ليلقى مصرعه مع ابنيه الاثنين، وتصاب الأم التي ما زالت تخضع للعلاج و الملاحظة بمستشفى الوسطى المركزي..

وفاة عامل وابنيه بسبب تسرب غاز السخان بشقته

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية امن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بادعاء تسرب غاز في منزل بقرية إفوة التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، ما أسفر عن مصرع أب واثنين من أطفاله، وإصابة الأم والذي وجه باتخاذ الأجراءات القانونية وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ اللازم.

التحريات الأولية: تسرب غاز سخان المنزل سبب وفاة الأب وابنيه

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية لمكان الحادث أن الضحايا هم أحمد عبد الغفار سيد، 36 سنة، وابنيه «سليم»، عامان، و«آدم»، 5 أعوام، وجرى إيداعهم مشرحة مستشفى الواسطى المركزي في بني سويف تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، بينما أصيبت الأم أسماء رمضان سيد، ممرضة، بهبوط حاد، وجرى نقلها لطوارئ المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية.

وبحسب التحريات، تعرض أفراد الأسرة لتسرب غاز من سخان شقتهم، ولم يشعروا به، وتعرضوا للإغماء في وقت قصير، قبل أن يتمكن اطباء المستشفى من إنقاذ الأم، التي ما زالت تحت الملاحظة والعلاج بالمستشفى.

دفن الضحايا الثلاث

وشيع أهالي قرية افوه ومركز الواسطى ضحايا الحادث الثلاث إلى مثواهما الأخير بمقابر عائلتهم حيث دفنوا في قبر واحد، وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع وبكاء الرجال والسيدات.