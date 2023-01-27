مصرع طفل وإصابة شقيقته ووالديه إثر تسرب غاز داخل منزل بالمنيا

لقي طفل مصرعه، وأصيب 3 آخرين من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر تسرب غاز البوتاجاز داخل منزل في مدينة ديرمواس، بجنوب محافظة المنيا.

بلاغ بتسرب غاز بوتاجاز بمنزل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس، تتضمن حدوث تسرب غاز بوتاجاز بمنزل مما أسفر عن مصرع طفل بالاختناق، وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة.

مصرع طفل وإصابة أسرته

بانتقال الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية، تم فصل جميع المرافق عن المنزل، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين تسرب غاز البوتاجاز بمنزل كائن بشارع الصحابة بمدينة ديرمواس، مما أسفر عن مصرع الطفل آدم عصام عاطف 4 سنوات، وإصابة والده عصام عاطف عبد الحميد 32 عاما، وابنته سلمى 3 سنوات، ونيرة صابر عبد الحميد 24 عاما.

تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفي ديرمواس المركزي لتلقي العلاج، حيث جرى وضعهم تحت الملاحظة لاصابتهم بالاختناق، ونُقلت الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.