وفاة أب واثنين من أبنائه اختناقا إثر تسريب غاز بمنزلهم في بني سويف

لقي أب واثنان من أطفاله مصرعهما، وأصيبت الأم، مساء اليوم الأربعاء، إثر تسرب غاز في منزلهم بقرية افوه التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثث الثلاث لمشرحة مستشفى الواسطي المركزي.

بلاغ بوفاة أب واثنين من أبنائه ونقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بادعاء تسرب غاز في منزل بقرية إفوة التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، ما أسفر عن مصرع أب واثنين من أطفاله، وإصابة الأم، ووجه على الفور بسرعة نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابة إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث الثلاثة وهم الأب ويدعى« أحمد.ع» 36 سنة، عامل، وأطفاله سليم، سنتين، وآدم خمس سنوات وجرى إيداعهما بمشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للأم

وتبين أن الأم وتدعى أسماء رمضان سيد 30 سنة، مصابة هبوط حاد وتم نقلها لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وبيان سبب الوفاة وظروف الواقعة وملابساتها.