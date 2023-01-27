أحمد فايق يعرض تجربة طلاب هندسة الزقازيق: تصدقوا عن زميلهم الراحل بجهاز تنفس صناعي

استعرض الإعلامي أحمد فايق، تجربة طلاب كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، حينما فقدوا زميل لهم، لكنهم نجحوا في تحويل هذه المحنة إلى منحة.

أحمد فايق: فكروا في تقديم شيء أكبر لروح زميلهم

وعرض فايق تقريرًا خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر قناة «DMC»، تقريرًا عما فعله طلاب كلية الهندسة بعدما تعرضوا لصدمة وفاة زميلهم، التي حركت لديهم مشاعر كبيرة، وليست مجرد مشاعر وفاء لزميلهم، قدر ما تكون فكرة مفيدة لغيرهم.

وأشار أحمد فايق، إلى أنهم فور وفاة زميلهم فكروا بالتصدق عنه بالأفكار التقليدية مثل كولدير أمام مبنى الكلية كصدقة جارية على روحه، وحينما شعروا أنها شيء تقليدي قد لا يفيد الجميع، فكروا في تقديم شيء أكبر لروح زميلهم.

وتواصل الطلاب مع مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، لمعرفة احتياجات المستشفى، وعرفوا حاجته لجهاز تنفس صناعي، ونجح الطلاب في تجميع 250 ألف جنيه وقاموا بشراء جهاز تنفس صناعي وأهدوه لمستشفيات جامعة الزقازيق، ومدون عليه «صدقة جارية من خريجي كلية الهندسة على روح زميلهم».