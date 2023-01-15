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أحمد فايق يشيد بأداء منتخب اليد: استمتعوا بالأبطال بلا تعصب

كتب:

محمد عزالدين
02:33 ص | الأحد 15 يناير 2023
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

أشاد الإعلامي أحمد فايق بأداء المنتخب الوطني لكرة اليد في بطولة كأس العالم داعيا إلى عدم نقل تعصب كرة القدم إلى اليد.

وكتب أحمد فايق خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «منتخب مصر لكرة اليد عظيم، من فضلكم اتركوهم في حالهم، بلاش ننقل التعصب في الكرة إلى اليد، بلاش نلون اللاعبين أحمر وأبيض، كله تحت علم مصر، ومصر دولة كبيرة في كرة اليد استمتعوا بهؤلاء الأبطال، ولا تنقلوا أمراض الكرة إليهم».

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بقلم محمد عزالدين