طرق مواجهة ارتفاع الأسعار بالغربية.. حملات مفاجئة ومعارض أهلا رمضان

عدة طرق تستخدمها محافظة الغربية، من أجل محاربة غلاء الأسعار ومواجهة جشع التجار والضرب بيد من حديد على كل محكتر السلع الغذائية، إلى جانب مواجهة وضبط السلع الغذائية الفاسدة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على ضمان وصول السلع الغذائية إلى المواطنين بأسعار مناسبة وجودة متميزة.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك حرص شديد على استمرار حملات الرقابة للتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية المقدمة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

شن حملات مفاجئة

وأضاف «رحمي»، في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك خطة تطبقها المحافظة مع كافة الجهات المعنية من أجل توفير السلع الغذائية إلى المواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، ومنها شن حملات على الأسواق والمحلات و منافذ البيع ومصانع الأغذية بالمحافظة سواء من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين، وكذلك إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بالغربية، وتلك الحملات تكون بشكل مفاجئ، ومستمرة على مدار الأيام.

وأوضح محافظ الغربية، أن هدف تلك الحملات متابعة تنفيذ كافة الاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة التي تحقق أعلى معايير السلامة والصحة لضمان حماية صحة المستهلك، وأيضا مراقبة تطبيق قرار مجلس الوزراء بوضع الأسعار على السلع الغذائية.

معارض أهلا رمضان

وأشار إلى أنه من الأساليب التي تتخذها المحافظة من أجل تخفيض الأسعار، إقامة معارض أهلا رمضان، داخل مدن ومراكز وقرى المحافظة، والعمل على افتتاح تلك المعارض من شهر رجب، وقبل شهرين من الشهر الكريم، واستمرارها حتى نهاية الشهر، ما يساعد الأسر والمواطنين على شراء كافة المستلزمات مبكرا وبأسعار مخفضة ما يجبر أصحاب المحلات على تخفيض أسعار السلع الغذائية لديهم.