77 منفذا وسيارة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في شهر رمضان بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة وفرت 77 منفذًا وسيارة ومعرضًا داخل جميع مراكز ومدن المحافظة، من أجل توفير كل السلع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بديوان عام المحافظة لمناقشة آخر المستجدات في التوسع لإنشاء المنافذ الغذائية وموقف توريد القمح، وذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، ومديري مديريات التموين والصحة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

منافذ بيع السلع الغذائية

وأشار المحافظ إلى توفير 19 معرضًا مؤقتًا داخل جميع المراكز والمدن والأحياء، بمشاركة القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وجاري إنشاء 16 أخرى خلال الأسبوع الجاري، كما تم توفير كل السلع داخل 9 معارض دائمة لوزارة الزراعة و3 للقوات المسلحة، و11 تابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب 19 سيارة متحركة (6 أهالي و13 تابعة للقوات المسلحة) تجوب القرى والمدن.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالمراجعة اليومية لجودة المنتجات داخل المعارض والمنافذ الغذائية، وانخفاض الأسعار أقل من مثيلاتها في السوق، وضرورة وجود قائمة أسعار معلنة في كل معرض وعلى كل منتج، مع تشديد الرقابة على كافة الأسواق والمحال.

توريد القمح إجباري

وأوضح محافظ الغربية أنه طبقًا لتوجيهات الدولة، فإن توريد القمح هذا العام سيكون إجباريًا لجميع المزارعين إلى مواقع التخزين التابعة للدولة، حيث وفرت المحافظة 22 موقعًا تخزينيًا في جميع مراكز ومدن المحافظة بداية من أول أبريل المقبل ومستعدة لاستقبال 184 ألف طن من القمح.