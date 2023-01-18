أماكن معارض أهلا رمضان بطنطا 2023.. تخفيضات تصل لـ 30%

حرصت محافظة الغربية ومديرية التموين والتجارة بالمحافظة على تخصيص أماكن معارض أهلا رمضان بطنطا 2023، في عدد من المناطق؛ من أجل توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة ومحاربة جشع التجار، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتوفير كافة السلع الغذائية مع دخول شهر رمضان المبارك.

قال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن أماكن معارض أهلا رمضان 2023، متوفر فيها كافة السلع الاستراتيجية بتخفيضات تصل من 20 إلى 30%، ويوجد إقبال كبير من المواطنين على السلع، ومنتشرة في مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، ما يسهل على المواطن عملية الشراء.

توافر السلع الغذائية

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الأسعار داخل معارض أهلا رمضان بطنطا 2023، تتضمن، كيلو جرام السكر الأبيض الممتاز 19.5 جنيها، وكرتوتة البيض الأحمر 84 جنيها، والبيض الأبيض 82 جنيها ،وكيلو جرام المكرونة 19 جنيها، وكيلو ونصف الفراخ المجمدة بـ 100 جنيه وبكميات كبيرة، وسعر الزيت الـ 800 ملى 40 جنيها.

أماكن معارض أهلا رمضان بطنطا 2023

وحرصت محافظة الغربية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على توفير أماكن معارض أهلا رمضان بطنطا 2023 في شارع البحر بجوار منطقة المعرض، وأيضا معرض أهلا رمضان في منطقة الجلاء، ومعرض ثالث في أرض البوريفاج، ومعرض رابع في الغرفة التجارية بأول البحر، ومعرض خامس في منطقة الترعة العريضة بمنطقة سيجر.