«سينجل في محطة القطار».. كتاب عن قصص واقعية للفتيات في معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب فرصة يغتنمها كثيرون للمشاركة به، فمنهم من يعرض كتابه، الذي طالما حلم بمشاركته في هذا الحدث الكبير، ومنهم من يذهب للشراء، ومن بين الكُتاب، الذين ينقاشون قضايا المجتمع من خلال أقلامهم، إيمان الحسيني، التي تشارك بكتاب «سينجل في محطة القطار» الذي يحكي قصصا واقعية للفتيات.

مواهب تميزت بها الدكتور إيمان الحسيني

إيمان الحسيني، عضو هيئة تدريس سابق بكلية الآثار والإرشاد السياحي، وهي أيضًا متعددة المواهب، فهي الأستاذة الجامعية، والشيف، والكاتبة، ولقيت ملاذها في الكتابة والتعبير عن مشاعرها على ورق أبيض، موضحة أن كتاب «سينجل في محطة القطار» يعبر عن الفتيات من مرحلة المراهقة وحتى الزواج.

«الكتاب مقتبس من قصص واقعية على ألسنة فتيات تعرضوا لخداع وتحرش وعنوسة ولكن بأسماء مُستعارة، رويّن عن تجاربهن التي تعرضن لها مع انعدام خبرتهن».. هكذا عبرت مؤلفة الكتاب خلال حديثها مع «الوطن»، مشيرة إلى أن الكتاب يحكي قضية مجتمع بقصص من الواقع وحقيقية.

شعار يعبث الأمل والتفاؤل في نفوس الفتيات

«أنت الأمل.. لست وحيدة» شعار الكتاب، التي أرادت أن تعبر من خلاله الكاتبة عن مواساة وتشجيع الفتيات، من ترديد كلمات «القطر فاتك» تعبيراً على العنوسة التي تعانى منها، فضلا عن الأفكار التى تحاصرها والدخول بحالات الإكتئاب وانقطاع التواصل مع المجتمع والعزلة مع النفس.

حلول عن مشكلات تأخر الزواج

«قدمت حلولاً بالكتاب عن مشكلات تأخر الزواج عند الفتيات، من خلال مجموعة من القصص الواقعية، إضافة إلى انعدام الخبرة الحياتية وجهل بعض الأباء والأمهات برغبات البنات»، حسب ما روته الدكتورة إيمان الحسيني، مشيرة إلى أن هذا الكتاب صدر عن دار شهرزاد للنشر والتوزيع، كما أنه يعد الكتاب الثاني في مسيرتها الكتابية.