أجنحة تبيع إصدارات رخيصة في معرض الكتاب 2023.. «أسعار على قد الإيد»

مع انطلاق أولى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 6 فبراير، وشهد إقبال كثيف من الزوار على مختلف المجالات، وقدم عدد من المواطنين «مبادرة» عن بعض النصائح، للزوار في كيفية الحصول على كتب بأسعار مخفضة، وسعرها على قد الأيد.

شراء الكتب بأسعار مخفضة

التوعية والثقافة، كانت هدف الكاتب باسم الجنوبي، مدير مبادرة ونس الكتب «مبادرة ثقافية كحاضنة لنشر الثقافة المتخصصة في لبتشجيع على القراءة في مصر»، في تدشين مبادرته لمساعدة زوار معرض القاهرة الدولي في الحصول على أسعار مخفضة لشراء الكتب المعروضة، «القراءة متعة، والثقافة والتوعية هم أساس المبادرة، وعشان الناس متتعبش في اللف على الكتب المخفضة جمعت الأماكن المخفضة بالترتيب» حسب حديثه.

أبرز الأماكن والمؤسسات التي قدمها «باسم»، المعروض بها الكتب النوعية بأسعار مخفضة وبالترتيب، هي صالة «1» جناح جامعة القاهرة «A13»، والهيئة العامة للكتاب «B1»، المجلس الأعلى للثقافة «B2»، الهيئة العامة لقصور الثقافة «B3»، جناح مكتبة الاسكندرية «B32»، جناح المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وجامعة الدول العربية «B65»، المركز القومي للبحوث الاجتماعية «C16»، الأمانة العامة للصحة النفسية «C17»، جناح المنظمة العربية للثقافة، جامعة الدول العربية «C56».

أجنحة في معرض الكتاب للبيع بسعر مخفض

أما عن جناح مبادرة الثقافة للجميع فهي تقدم الكتب بأسعار مخفضة جدا، في «البلازما» بين صالة 1 وصالة 2، بينما في صالة 2، دار الكتب والوثائق القومي «B2»، المركز القومي للترجمة «B4»، المجلس الوطنى للثقافة الكويتي «B5»، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي «C33»، دار كتاب «C43»، الهيئة العامة للكتاب «C52».

وفي صالة 3، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء «B58»، مركز درسات الوحدة العربية «D9»، المجلس الأعلى للأزهر الشريف «A25»، منتدى المعارف «C75»، مؤسسة الدراسات الفلسطينية «C75»، وفي صالة 4، دار المعارف «B1»، مؤسسة الأهرام «B2»، دار الهلال «B3»، دار أخبار اليوم «B4»، مؤسسة روز اليوسف «B5»، مؤسسة الفرقان للتراث، «B16»، جناح الأزهر الشريف ودار الإفتاء «B47»، الهيئة العامة للكتاب «C35».

بينما في صالة 5، المجلس القومي للطفولة «A1»، مؤسسة الأهرام «كتاب الأطفال B4»، دار المعارف كتب خاصة بالأطفال B5»، دار كتاب «C6»، المؤسسة العربية «C24».

كتب يبدأ سعرها من 4 جنيهات حتى 12 جنيها

وتابعت نهلة أيوب خلال حديثها مع «الوطن»، أنها قامت بشراء بعض الكتب بأسعار مخفضة للغاية، خلال تجولها بمعرض الكتاب، وسعرها يبدأ من 4.5 جنيه، وتنتهي بـ12 جنيه، ومن أبرز هذه الكتب موسوعة تاريخ الأفكار لـميرفت عبد الناصر، ورواية عالم تسكنه الحيوانات، ورواية الأيدي الضغيرة تبني أحيانا، ورواية الآنسة، ونجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل، وغيرها.