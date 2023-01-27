إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان صحفى منذ قليل، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر مضطربة جدا، وجرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

منع الأنشطة البحرية بموانئ البحر الأحمر

شدد اللواء محمد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان صحفي اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وشهدت موانئ البحر الأحمر اليوم الجمعة، تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و840 شاحنة و55 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و394 شاحنة 25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و446 شاحنة و 30 سيارة وذلك حسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر.