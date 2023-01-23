تصدير 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر، اليوم الاثنين، انتظام حركة وصول ومغادرة السفن، وسجل حجم تداول البضائع اليوم 12 ألف طن.

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن 10 سفن متراكية على أرصفة مواني الهيئة، وتداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و738 شاحنة، و29 سيارة.

حجم تداول الصادرات والواردات اليوم

وأوضح بيان الهيئة، أن حركة الواردات سجلت اليوم الاثنين 3 آلاف طن بضائع، و340 شاحنة، و16 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع، و398 شاحنة، و13 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة «بوسيدون إكسبريس»، ومغادرة السفينة «أمل».

تداول 2500 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع

وذكر البيان، أن ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع، و280 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، وتغادرت السفينتان «أيلة» و«بريدج»، فيما شهد الميناء أمس رحلات وصول وسفر للسفن الثلاث «أيلة» و«بريدج» و«سينا»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1220 راكبا بموانيها.