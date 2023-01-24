تدوال 15 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

تجاوزت حركة تداول الصادرات بموانئ الهيئة العامة للبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، حركة الواردات، وشهدت حركة تداول البضائع العامة والمتنوعة انتظاما، وكذلك حركة وصول وسفر السفر من وإلى الموانئ التابعة للهيئة

9 سفن متراكية على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة.

وذكر المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الثلاثاء 9 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 902 شاحنة و46 سيارة.

حركة تداول الصادرات تجاوزت الواردات

وأوضحت الهيئة في بيام صحفي قبل قليل، أنّ حركة تداول الواردات سجلت 4000 طن بضائع، 458 شاحنة، و32 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 444 شاحنة، و14 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل السفينتين «الحرية 1 وأمل»

وأشار البيان إلى أنّ ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 1 وأمل، بينما تغادر السفينتين الحرية 2 ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى Helan spring ،Sea leader، الحرية 2، دليلة، وبوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس.

تداول 1500 طن بضائع بميناء نويبع

ولفت البيان إلى أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 1500 طن بضائع و 205 شاحنة، واستقبل الميناء اليوم السفينة سينا، بينما تغادر السفينتين آيلة وبريدج، وشهد الميناء بالأمس رحلات وصول وسفر للسفن الثلاث آيلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب.